Картинки дня: 28 июня 2023 года, среда

Экс-президент США Дональд Трамп подмигивает во время выступления на республиканском мероприятии в штате Нью-Гэмпшир.
В Гондурасе продолжается масштабная операция властей по наведению порядка в местных тюрьмах.
Во Франции наступила пора летних распродаж.
Жительница Омска фотографирует выпавший накануне град.
Президент России Владимир Путин выступил в Кремле перед военнослужащими.
Дом Барби, который каждый желающий может арендовать за круглую сумму в курортном Малибу, США.
Багдад. 29-летняя каратистка разминается перед тренировкой.
Стойки с водой охлаждают паломников у священной для мусульман горы Арафат в Мекке.