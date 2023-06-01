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28 июня 2023 6:58

Картинки дня: 28 июня 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Экс-президент США Дональд Трамп подмигивает во время выступления на республиканском мероприятии в штате Нью-Гэмпшир.

Экс-президент США Дональд Трамп подмигивает во время выступления на республиканском мероприятии в штате Нью-Гэмпшир.

В Гондурасе продолжается масштабная операция властей по наведению порядка в местных тюрьмах.

В Гондурасе продолжается масштабная операция властей по наведению порядка в местных тюрьмах.

Во Франции наступила пора летних распродаж.

Во Франции наступила пора летних распродаж.

Жительница Омска фотографирует выпавший накануне град.

Жительница Омска фотографирует выпавший накануне град.

Президент России Владимир Путин выступил в Кремле перед военнослужащими.

Президент России Владимир Путин выступил в Кремле перед военнослужащими.

Дом Барби, который каждый желающий может арендовать за круглую сумму в курортном Малибу, США.

Дом Барби, который каждый желающий может арендовать за круглую сумму в курортном Малибу, США.

Багдад. 29-летняя каратистка разминается перед тренировкой.

Багдад. 29-летняя каратистка разминается перед тренировкой.

Стойки с водой охлаждают паломников у священной для мусульман горы Арафат в Мекке.

Стойки с водой охлаждают паломников у священной для мусульман горы Арафат в Мекке.