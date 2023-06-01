Картинки дня: 29 июня 2023 года, четверг

Президент России Владимир Путин посетил Дербент.
Карусели в вечер мусульманского праздника Курбан-байрам в Багдаде.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
Обломки батискафа "Титан" подняли со дна моря.
Мусульмане Нью-Йорка отмечают Курбан-байрам.
Экоактивист с надписью "Скажите нет нефти" выбежал на поле матча по крикету в Англии.
Медики оказывают первую помощь мужчине, потерявшему сознание от жары на улицах Мехико.
Жители Бангладеш покидают столицу страны, чтобы отпраздновать с родными мусульманский праздник.