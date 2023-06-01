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29 июня 2023 6:00

Картинки дня: 29 июня 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Президент России Владимир Путин посетил Дербент.

Президент России Владимир Путин посетил Дербент.

Карусели в вечер мусульманского праздника Курбан-байрам в Багдаде.

Карусели в вечер мусульманского праздника Курбан-байрам в Багдаде.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Обломки батискафа "Титан" подняли со дна моря.

Обломки батискафа "Титан" подняли со дна моря.

Мусульмане Нью-Йорка отмечают Курбан-байрам.

Мусульмане Нью-Йорка отмечают Курбан-байрам.

Экоактивист с надписью "Скажите нет нефти" выбежал на поле матча по крикету в Англии.

Экоактивист с надписью "Скажите нет нефти" выбежал на поле матча по крикету в Англии.

Медики оказывают первую помощь мужчине, потерявшему сознание от жары на улицах Мехико.

Медики оказывают первую помощь мужчине, потерявшему сознание от жары на улицах Мехико.

Жители Бангладеш покидают столицу страны, чтобы отпраздновать с родными мусульманский праздник.

Жители Бангладеш покидают столицу страны, чтобы отпраздновать с родными мусульманский праздник.