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30 июня 2023 5:59

Картинки дня: 29 июня 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Москве встречу с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Москве встречу с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи.

Толпы туристов в Колизее, Рим.

Толпы туристов в Колизее, Рим.

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».

Диалог противников и сторонников запрещения абортов у здания Верховного суда США.

Диалог противников и сторонников запрещения абортов у здания Верховного суда США.

В пригородах Парижа вторую ночь подряд горят автомобили после убийства полицейским подростка.

В пригородах Парижа вторую ночь подряд горят автомобили после убийства полицейским подростка.

Женщина молится в одной из мечетей города в Тегеране, Иран.

Женщина молится в одной из мечетей города в Тегеране, Иран.

Инсталляция японского художника Яоки Кисая на выставке современного искусства в Манчестере.

Инсталляция японского художника Яоки Кисая на выставке современного искусства в Манчестере.

Житель Хьюстона спасается от рекордной жары под зонтиком.

Житель Хьюстона спасается от рекордной жары под зонтиком.

Следы от маски аппарата искусственной вентиляции легких на лице Джо Байдена. Президент США спит в специальной маске из-за болезни.

Следы от маски аппарата искусственной вентиляции легких на лице Джо Байдена. Президент США спит в специальной маске из-за болезни.