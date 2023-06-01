Картинки дня: 29 июня 2023 года, четверг

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Москве встречу с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи.
Толпы туристов в Колизее, Рим.
Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».
Диалог противников и сторонников запрещения абортов у здания Верховного суда США.
В пригородах Парижа вторую ночь подряд горят автомобили после убийства полицейским подростка.
Женщина молится в одной из мечетей города в Тегеране, Иран.
Инсталляция японского художника Яоки Кисая на выставке современного искусства в Манчестере.
Житель Хьюстона спасается от рекордной жары под зонтиком.
Следы от маски аппарата искусственной вентиляции легких на лице Джо Байдена. Президент США спит в специальной маске из-за болезни.