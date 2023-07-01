Картинки дня: 1 июля 2023 года, суббота

Во Франции продолжаются беспорядки после убийства 17-летнего подростка полицейским
Праздник посадки риса Асар Пандра отмечают в Непале. В этот день фермеры купаются в грязной воде на полях, благодаря богов за дождь перед посадкой зерна
Торжественная церемония выпуска новых пилотов ВВС Израиля прошла на авиабазе Хацерим
Члены голландской королевской семьи во время ежегодной фотосессии в Гааге
В Лондоне прошло предварительное судебное заседание по делу о сексуальном насилии со стороны Кевина Спейси
После случая сожжения Корана возле мечети в Стокгольме в столице Ирака Багдаде прошла массовая акция протеста у шведского посольств
Не менее 13 человек уже погибли в результате аномальной жары в США
Не менее 48 человек погибли в ДТП в Кении
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Москве встречу с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи