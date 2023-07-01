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1 июля 2023 9:37

Картинки дня: 1 июля 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Во Франции продолжаются беспорядки после убийства 17-летнего подростка полицейским

Во Франции продолжаются беспорядки после убийства 17-летнего подростка полицейским

Праздник посадки риса Асар Пандра отмечают в Непале. В этот день фермеры купаются в грязной воде на полях, благодаря богов за дождь перед посадкой зерна

Праздник посадки риса Асар Пандра отмечают в Непале. В этот день фермеры купаются в грязной воде на полях, благодаря богов за дождь перед посадкой зерна

Торжественная церемония выпуска новых пилотов ВВС Израиля прошла на авиабазе Хацерим

Торжественная церемония выпуска новых пилотов ВВС Израиля прошла на авиабазе Хацерим

Члены голландской королевской семьи во время ежегодной фотосессии в Гааге

Члены голландской королевской семьи во время ежегодной фотосессии в Гааге

В Лондоне прошло предварительное судебное заседание по делу о сексуальном насилии со стороны Кевина Спейси

В Лондоне прошло предварительное судебное заседание по делу о сексуальном насилии со стороны Кевина Спейси

После случая сожжения Корана возле мечети в Стокгольме в столице Ирака Багдаде прошла массовая акция протеста у шведского посольств

После случая сожжения Корана возле мечети в Стокгольме в столице Ирака Багдаде прошла массовая акция протеста у шведского посольств

Не менее 13 человек уже погибли в результате аномальной жары в США

Не менее 13 человек уже погибли в результате аномальной жары в США

Не менее 48 человек погибли в ДТП в Кении

Не менее 48 человек погибли в ДТП в Кении

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Москве встречу с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Москве встречу с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи