Картинки дня: 2 июля 2023 года, воскресенье

В южно-африканском Дурбане начала свою работу Неделя моды
Продолжаются беспорядки во Франции после убийства 17-летнего подростка полицейским
Десятки тысяч людей пришли на митинг Трампа в Южной Каролине
1 июля - День Канады
Дарья Касаткина проиграла Мэдисон Киз в финале теннисного турнира в Истбурне
По всей стране проходят мероприятия по случаю 26-й годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая
Экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару запретили участвовать в выборах до 2030 года
Сильные ливни идут в регионе Кюсю в юго-западной части Японии, а также в префектуре Ямагути