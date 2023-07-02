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2 июля 2023 10:02

Картинки дня: 2 июля 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
В южно-африканском Дурбане начала свою работу Неделя моды

В южно-африканском Дурбане начала свою работу Неделя моды

Продолжаются беспорядки во Франции после убийства 17-летнего подростка полицейским

Продолжаются беспорядки во Франции после убийства 17-летнего подростка полицейским

Десятки тысяч людей пришли на митинг Трампа в Южной Каролине

Десятки тысяч людей пришли на митинг Трампа в Южной Каролине

1 июля - День Канады

1 июля - День Канады

Дарья Касаткина проиграла Мэдисон Киз в финале теннисного турнира в Истбурне

Дарья Касаткина проиграла Мэдисон Киз в финале теннисного турнира в Истбурне

По всей стране проходят мероприятия по случаю 26-й годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая

По всей стране проходят мероприятия по случаю 26-й годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая

Экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару запретили участвовать в выборах до 2030 года

Экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару запретили участвовать в выборах до 2030 года

Сильные ливни идут в регионе Кюсю в юго-западной части Японии, а также в префектуре Ямагути

Сильные ливни идут в регионе Кюсю в юго-западной части Японии, а также в префектуре Ямагути