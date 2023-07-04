Картинки дня: 4 июля 2023 года, вторник

Полная Луна над Афинским Акрополем
Над Москвой этой ночью полыхали невероятно яркие серебристые облака. Считается, что они образуются от вторжения космических объектов вроде пыли и метеоров
Военные учения с ракетными стрельбами проходят на Тайване
Ежегодный конкурс по скоростному поеданию бургеров состоялся в Вашингтоне
Неделя высокой моды открылась в Париже
Акция против судебной реформы проходит в аэропорту Тель-Авива
На юге Японии из-за наводнений эвакуируют более полумиллиона человек
Россиянин Андрей Рублев обыграл австралийца Макса Перселла в первом круге Уимблдона— 6:3, 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 34 минуты