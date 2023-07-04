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4 июля 2023 9:02

Картинки дня: 4 июля 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Полная Луна над Афинским Акрополем

Полная Луна над Афинским Акрополем

Над Москвой этой ночью полыхали невероятно яркие серебристые облака. Считается, что они образуются от вторжения космических объектов вроде пыли и метеоров

Над Москвой этой ночью полыхали невероятно яркие серебристые облака. Считается, что они образуются от вторжения космических объектов вроде пыли и метеоров

Военные учения с ракетными стрельбами проходят на Тайване

Военные учения с ракетными стрельбами проходят на Тайване

Ежегодный конкурс по скоростному поеданию бургеров состоялся в Вашингтоне

Ежегодный конкурс по скоростному поеданию бургеров состоялся в Вашингтоне

Неделя высокой моды открылась в Париже

Неделя высокой моды открылась в Париже

Акция против судебной реформы проходит в аэропорту Тель-Авива

Акция против судебной реформы проходит в аэропорту Тель-Авива

На юге Японии из-за наводнений эвакуируют более полумиллиона человек

На юге Японии из-за наводнений эвакуируют более полумиллиона человек

Россиянин Андрей Рублев обыграл австралийца Макса Перселла в первом круге Уимблдона— 6:3, 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 34 минуты

Россиянин Андрей Рублев обыграл австралийца Макса Перселла в первом круге Уимблдона— 6:3, 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 34 минуты