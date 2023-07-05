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5 июля 2023 8:16

Картинки дня: 5 июля 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Ежегодный чемпионат по поеданию хот-догов состоялся в Нью-Йорке

Ежегодный чемпионат по поеданию хот-догов состоялся в Нью-Йорке

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила теннисный турнир Уимблдон в Лондоне

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила теннисный турнир Уимблдон в Лондоне

Салют по случаю Дня независимости в США

Салют по случаю Дня независимости в США

Синоптики объявили во вторник «желтый» уровень опасности в китайском Шанхае. В последние дни в мегаполисе установилась экстремальная жара

Синоптики объявили во вторник «желтый» уровень опасности в китайском Шанхае. В последние дни в мегаполисе установилась экстремальная жара

На неделе моды в Париже прошел показ коллекции Giorgio Armani Prive Haute Couture осень/зима 2023-2024

На неделе моды в Париже прошел показ коллекции Giorgio Armani Prive Haute Couture осень/зима 2023-2024

Президент России встретился в Кремле с восьмилетней Раисат Акиповой из Дагестана. Владимир Путин показал девочке и ее семье свой офис, где позвонил премьер-министру Михаилу Мишустину

Президент России встретился в Кремле с восьмилетней Раисат Акиповой из Дагестана. Владимир Путин показал девочке и ее семье свой офис, где позвонил премьер-министру Михаилу Мишустину

В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

Восход Солнца в Лондоне

Восход Солнца в Лондоне

На юге Японии из-за наводнений эвакуируют более полумиллиона человек

На юге Японии из-за наводнений эвакуируют более полумиллиона человек