Картинки дня: 5 июля 2023 года, среда

Ежегодный чемпионат по поеданию хот-догов состоялся в Нью-Йорке
Принцесса Уэльская Кэтрин посетила теннисный турнир Уимблдон в Лондоне
Салют по случаю Дня независимости в США
Синоптики объявили во вторник «желтый» уровень опасности в китайском Шанхае. В последние дни в мегаполисе установилась экстремальная жара
На неделе моды в Париже прошел показ коллекции Giorgio Armani Prive Haute Couture осень/зима 2023-2024
Президент России встретился в Кремле с восьмилетней Раисат Акиповой из Дагестана. Владимир Путин показал девочке и ее семье свой офис, где позвонил премьер-министру Михаилу Мишустину
В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие
Восход Солнца в Лондоне
На юге Японии из-за наводнений эвакуируют более полумиллиона человек