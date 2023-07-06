Картинки дня: 6 июля 2023 года, четверг

Показ коллекции VALENTINO на Неделе высокой моды в Париже
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Обмелевшее после подрыва дамбы Каховское водохранилище
Церемония по случаю коронации короля Великобритании Карла III в Шотландии
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира Уимблдон
В Нидерландах прошел самый сильный в истории страны ураган «Поли»
Тысячи израильтян вновь вышли на протесты и заблокировали основные магистрали по всей стране после того, как начальник полиции Тель-Авива Амихай Эшед объявил о своей отставке
США страдают от аномальной жары, на юге температура достигает 45 градусов
Муссонные дожди в Непале вызвали наводнения