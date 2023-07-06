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6 июля 2023 9:35

Картинки дня: 6 июля 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Показ коллекции VALENTINO на Неделе высокой моды в Париже

Показ коллекции VALENTINO на Неделе высокой моды в Париже

Летний день в Минске

Летний день в Минске

Обмелевшее после подрыва дамбы Каховское водохранилище

Обмелевшее после подрыва дамбы Каховское водохранилище

Церемония по случаю коронации короля Великобритании Карла III в Шотландии

Церемония по случаю коронации короля Великобритании Карла III в Шотландии

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира Уимблдон

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира Уимблдон

В Нидерландах прошел самый сильный в истории страны ураган «Поли»

В Нидерландах прошел самый сильный в истории страны ураган «Поли»

Тысячи израильтян вновь вышли на протесты и заблокировали основные магистрали по всей стране после того, как начальник полиции Тель-Авива Амихай Эшед объявил о своей отставке

Тысячи израильтян вновь вышли на протесты и заблокировали основные магистрали по всей стране после того, как начальник полиции Тель-Авива Амихай Эшед объявил о своей отставке

США страдают от аномальной жары, на юге температура достигает 45 градусов

США страдают от аномальной жары, на юге температура достигает 45 градусов

Муссонные дожди в Непале вызвали наводнения

Муссонные дожди в Непале вызвали наводнения