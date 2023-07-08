Картинки дня: 8 июля 2023 года, суббота

Ядовитая пена вдоль реки Тиете, в Сальто
Пожар охватил морскую платформу мексиканской государственной нефтяной компании Pemex в Мексиканском заливе
Спасатели ищут пострадавших среди обломков обрушившегося здания в Ресифи, штат Пернамбуку
Антиправительственные протесты, получившие название "Народный марш Саба-Саба (7 июля)", в Найроби
Температура в Мехикали достигает 122 градусов по Фаренгейту (50 по Цельсию)
Тур де Франс
Люди возлагают цветы у здания подготовительной школы Study в Уимблдоне
Люди проходят мимо офисного здания в Нью-Йорке
Пассажиры едут на поезде метро в Нью-Йорке