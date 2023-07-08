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8 июля 2023 7:03

Картинки дня: 8 июля 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Ядовитая пена вдоль реки Тиете, в Сальто

Ядовитая пена вдоль реки Тиете, в Сальто

Пожар охватил морскую платформу мексиканской государственной нефтяной компании Pemex в Мексиканском заливе

Пожар охватил морскую платформу мексиканской государственной нефтяной компании Pemex в Мексиканском заливе

Спасатели ищут пострадавших среди обломков обрушившегося здания в Ресифи, штат Пернамбуку

Спасатели ищут пострадавших среди обломков обрушившегося здания в Ресифи, штат Пернамбуку

Антиправительственные протесты, получившие название "Народный марш Саба-Саба (7 июля)", в Найроби

Антиправительственные протесты, получившие название "Народный марш Саба-Саба (7 июля)", в Найроби

Температура в Мехикали достигает 122 градусов по Фаренгейту (50 по Цельсию)

Температура в Мехикали достигает 122 градусов по Фаренгейту (50 по Цельсию)

Тур де Франс

Тур де Франс

Люди возлагают цветы у здания подготовительной школы Study в Уимблдоне

Люди возлагают цветы у здания подготовительной школы Study в Уимблдоне

Люди проходят мимо офисного здания в Нью-Йорке

Люди проходят мимо офисного здания в Нью-Йорке

Пассажиры едут на поезде метро в Нью-Йорке

Пассажиры едут на поезде метро в Нью-Йорке