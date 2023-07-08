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Коронавирус
Спорт
Колумнисты
Происшествия
Национальные проекты России
Выбор экспертов
Доктор
Финансы
Я знаю
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Женские секреты
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Дефицит железа
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8 июля 2023 15:37
В Москве прошел парад ретротранспорта
По дорогам столицы проехали коллекционные автомобили разных времён, 14 исторических трамвайных вагонов и даже конка. Парад и выставка устроены в честь Дня Московского транспорта
Михаил ФРОЛОВ
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В Москве прошел парад ретротранспорта
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