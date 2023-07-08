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8 июля 2023 15:37

В Москве прошел парад ретротранспорта

По дорогам столицы проехали коллекционные автомобили разных времён, 14 исторических трамвайных вагонов и даже конка. Парад и выставка устроены в честь Дня Московского транспорта
Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ
В Москве прошел парад ретротранспорта

В Москве прошел парад ретротранспорта