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9 июля 2023 9:47

В местечке Городецкое Гульбище Московской области прошел Фестиваль «Иван Купала»

Виктор ДРАЧЕВ
В местечке Городецкое Гульбище Московской области прошел Фестиваль «Иван Купала»

В местечке Городецкое Гульбище Московской области прошел Фестиваль «Иван Купала»