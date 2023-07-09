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9 июля 2023 11:16

Гости фестиваля «Ретрорейс» на Воробьевых горах в Москве погрузились в атмосферу 1970-80-х годов

Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ
Гости фестиваля «Ретрорейс» на Воробьевых горах в Москве погрузились в атмосферу 1970-80-х годов

Гости фестиваля «Ретрорейс» на Воробьевых горах в Москве погрузились в атмосферу 1970-80-х годов