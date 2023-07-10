Картинки дня: 10 июля 2023 года, понедельник

Индуистская паломница с сыном во время религиозного фестиваля на западе Индии.
Гонщикик Тур-де-Франс проносятся мимо красот горной Франции.
Андрей Рублев после победы в четвертом раунде Уимблдонского теннисного турнира.
Подиум Гран-при Великобритании в классе автогонок Формула 1.
Лидер партии "Движение вперед" приветствует сторонников на предвыборном митинге в Таиланде.
Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда на церковной службе в Луцке.
Индиец преодолевает затопленную улицу в один из дней сезона дождей.
Танцы зулусов перед матчем по регби между командами ЮАР и Австралии.