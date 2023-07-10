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10 июля 2023 5:42

Картинки дня: 10 июля 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Индуистская паломница с сыном во время религиозного фестиваля на западе Индии.

Индуистская паломница с сыном во время религиозного фестиваля на западе Индии.

Гонщикик Тур-де-Франс проносятся мимо красот горной Франции.

Гонщикик Тур-де-Франс проносятся мимо красот горной Франции.

Андрей Рублев после победы в четвертом раунде Уимблдонского теннисного турнира.

Андрей Рублев после победы в четвертом раунде Уимблдонского теннисного турнира.

Подиум Гран-при Великобритании в классе автогонок Формула 1.

Подиум Гран-при Великобритании в классе автогонок Формула 1.

Лидер партии "Движение вперед" приветствует сторонников на предвыборном митинге в Таиланде.

Лидер партии "Движение вперед" приветствует сторонников на предвыборном митинге в Таиланде.

Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда на церковной службе в Луцке.

Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда на церковной службе в Луцке.

Индиец преодолевает затопленную улицу в один из дней сезона дождей.

Индиец преодолевает затопленную улицу в один из дней сезона дождей.

Танцы зулусов перед матчем по регби между командами ЮАР и Австралии.

Танцы зулусов перед матчем по регби между командами ЮАР и Австралии.