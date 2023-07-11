Картинки дня: 11 июля 2023 года, вторник

Дети играют в снежки во дворе одной из школ ЮАР.
Теннисистка из Туниса Унс Джабир празднует победу на корте Уимблдона.
Отдых на городском побережье Неаполя, юг Италии.
Последствия ливней в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны.
Жители Каира проходят мимо бездомного в подземном переходе.
Президент США Джо Байден в сопровождении короля Великобритании Карла III в Лондоне.
Поклонница франшизы "Барби" на голливудской премьере одноименного блокбастера.
Ливень на городских улицах в японской провинции Фукуока.