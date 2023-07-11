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11 июля 2023 5:48

Картинки дня: 11 июля 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Дети играют в снежки во дворе одной из школ ЮАР.

Дети играют в снежки во дворе одной из школ ЮАР.

Теннисистка из Туниса Унс Джабир празднует победу на корте Уимблдона.

Теннисистка из Туниса Унс Джабир празднует победу на корте Уимблдона.

Отдых на городском побережье Неаполя, юг Италии.

Отдых на городском побережье Неаполя, юг Италии.

Последствия ливней в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны.

Последствия ливней в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны.

Жители Каира проходят мимо бездомного в подземном переходе.

Жители Каира проходят мимо бездомного в подземном переходе.

Президент США Джо Байден в сопровождении короля Великобритании Карла III в Лондоне.

Президент США Джо Байден в сопровождении короля Великобритании Карла III в Лондоне.

Поклонница франшизы "Барби" на голливудской премьере одноименного блокбастера.

Поклонница франшизы "Барби" на голливудской премьере одноименного блокбастера.

Ливень на городских улицах в японской провинции Фукуока.

Ливень на городских улицах в японской провинции Фукуока.