Картинки дня: 12 июля 2023 года, среда

Перед началом переговоров Джо Байдена и Реджепа Эрдогана на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Мужчина охлаждается в жаркий день у одного из римских фонтанов.
Уличный антиправительственный протест в Израиле.
Власти Мексики приняли решение досрочно завершить учебный год в ряде школ из-за жаркой погоды.
Зрелищный момент родео в Калгари.
Девочка выглядывает в окно в одном из районов Каира, Египет.
В сорока километрах от столицы Исландии началось извержение вулкана.
Испанские волонтеры помогают группе нелегалов, причаливших к берегам страны.
Эфиопия. Ноги девочки, поступившей в больницу с крайней степенью истощения из-за голода.