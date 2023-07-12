Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
12 июля 2023 6:11

Картинки дня: 12 июля 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Перед началом переговоров Джо Байдена и Реджепа Эрдогана на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Перед началом переговоров Джо Байдена и Реджепа Эрдогана на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Мужчина охлаждается в жаркий день у одного из римских фонтанов.

Мужчина охлаждается в жаркий день у одного из римских фонтанов.

Уличный антиправительственный протест в Израиле.

Уличный антиправительственный протест в Израиле.

Власти Мексики приняли решение досрочно завершить учебный год в ряде школ из-за жаркой погоды.

Власти Мексики приняли решение досрочно завершить учебный год в ряде школ из-за жаркой погоды.

Зрелищный момент родео в Калгари.

Зрелищный момент родео в Калгари.

Девочка выглядывает в окно в одном из районов Каира, Египет.

Девочка выглядывает в окно в одном из районов Каира, Египет.

В сорока километрах от столицы Исландии началось извержение вулкана.

В сорока километрах от столицы Исландии началось извержение вулкана.

Испанские волонтеры помогают группе нелегалов, причаливших к берегам страны.

Испанские волонтеры помогают группе нелегалов, причаливших к берегам страны.

Эфиопия. Ноги девочки, поступившей в больницу с крайней степенью истощения из-за голода.

Эфиопия. Ноги девочки, поступившей в больницу с крайней степенью истощения из-за голода.