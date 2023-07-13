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13 июля 2023 6:13

Картинки дня: 13 июля 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Лидер таиландской партии «Движение вперед» Пита Лимджароенрат стал новым премьер-министром страны.

Лидер таиландской партии «Движение вперед» Пита Лимджароенрат стал новым премьер-министром страны.

Мужчина помогает мальчику выбраться на безопасную поверхность во время ливней и наводнения в Дели, Индия.

Мужчина помогает мальчику выбраться на безопасную поверхность во время ливней и наводнения в Дели, Индия.

Ким Чен Ир радуется успешному запуску новой северокорейской ракеты Хвасонг-18.

Ким Чен Ир радуется успешному запуску новой северокорейской ракеты Хвасонг-18.

Житель американского города Хьюстон спасается от жары.

Житель американского города Хьюстон спасается от жары.

Поле подсолнухов в Фрауенкирхене, Австрия.

Поле подсолнухов в Фрауенкирхене, Австрия.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в Вильнюсе на саммите НАТО.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в Вильнюсе на саммите НАТО.

Кенийские полицейские избивают участника антиправительственного протеста.

Кенийские полицейские избивают участника антиправительственного протеста.

Традиционный фестиваль быков в испанской Памплоне.

Традиционный фестиваль быков в испанской Памплоне.