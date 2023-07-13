Картинки дня: 13 июля 2023 года, четверг

Лидер таиландской партии «Движение вперед» Пита Лимджароенрат стал новым премьер-министром страны.
Мужчина помогает мальчику выбраться на безопасную поверхность во время ливней и наводнения в Дели, Индия.
Ким Чен Ир радуется успешному запуску новой северокорейской ракеты Хвасонг-18.
Житель американского города Хьюстон спасается от жары.
Поле подсолнухов в Фрауенкирхене, Австрия.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в Вильнюсе на саммите НАТО.
Кенийские полицейские избивают участника антиправительственного протеста.
Традиционный фестиваль быков в испанской Памплоне.