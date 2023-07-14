Картинки дня: 14 июля 2023 года, пятница

Бразильские художники разместили на пляже в Рио инсталляцию с десятками манекенов, чтобы привлечь внимание к проблеме пропавших без вести.
Зрители велогонки Тур-де-Франс наблюдают за проносящимися гонщиками.
Пассажиры метро японского города Фукуока перед отправлением состава.
Занятия йогой в кафедральном соборе английского Дарема.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль перед солдатами почетного караула в Варшаве.
Посетитель оздоровительного комплекса в ОАЭ наслаждается солевой ванной.
Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир перед началом заседания кабинета.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на переговорах в Индонезии.