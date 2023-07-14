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14 июля 2023 6:16

Картинки дня: 14 июля 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Бразильские художники разместили на пляже в Рио инсталляцию с десятками манекенов, чтобы привлечь внимание к проблеме пропавших без вести.

Бразильские художники разместили на пляже в Рио инсталляцию с десятками манекенов, чтобы привлечь внимание к проблеме пропавших без вести.

Зрители велогонки Тур-де-Франс наблюдают за проносящимися гонщиками.

Зрители велогонки Тур-де-Франс наблюдают за проносящимися гонщиками.

Пассажиры метро японского города Фукуока перед отправлением состава.

Пассажиры метро японского города Фукуока перед отправлением состава.

Занятия йогой в кафедральном соборе английского Дарема.

Занятия йогой в кафедральном соборе английского Дарема.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль перед солдатами почетного караула в Варшаве.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль перед солдатами почетного караула в Варшаве.

Посетитель оздоровительного комплекса в ОАЭ наслаждается солевой ванной.

Посетитель оздоровительного комплекса в ОАЭ наслаждается солевой ванной.

Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир перед началом заседания кабинета.

Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир перед началом заседания кабинета.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на переговорах в Индонезии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на переговорах в Индонезии.