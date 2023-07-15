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15 июля 2023 9:13

Картинки дня: 15 июля 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Праздничный салют в Париже в День взятия Бастилии

Праздничный салют в Париже в День взятия Бастилии

Франко-швейцарский художник Гийом Легро создал биокартину "Свидание солнца с луной" в Швейцарии

Франко-швейцарский художник Гийом Легро создал биокартину "Свидание солнца с луной" в Швейцарии

На полигоне в Японии произошел взрыв во время испытаний ракеты «Эпсилон-S»

На полигоне в Японии произошел взрыв во время испытаний ракеты «Эпсилон-S»

Последствия проливных дождей в Дели

Последствия проливных дождей в Дели

На Мексику обрушилась аномальная жара в +50°С, унесшая жизни не менее 100 человек

На Мексику обрушилась аномальная жара в +50°С, унесшая жизни не менее 100 человек

Даниил Медведев не сумел выйти в финал Умблдона, проиграв Карлосу Алькарасу

Даниил Медведев не сумел выйти в финал Умблдона, проиграв Карлосу Алькарасу

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Тим Скотт выступил на саммите в Де-Мойне

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Тим Скотт выступил на саммите в Де-Мойне

В Хорватии бушуют мощные лесные пожары

В Хорватии бушуют мощные лесные пожары

Акция с целью привлечения внимания к проблеме пропавших людей в Бразилии

Акция с целью привлечения внимания к проблеме пропавших людей в Бразилии