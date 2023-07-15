Картинки дня: 15 июля 2023 года, суббота

Праздничный салют в Париже в День взятия Бастилии
Франко-швейцарский художник Гийом Легро создал биокартину "Свидание солнца с луной" в Швейцарии
На полигоне в Японии произошел взрыв во время испытаний ракеты «Эпсилон-S»
Последствия проливных дождей в Дели
На Мексику обрушилась аномальная жара в +50°С, унесшая жизни не менее 100 человек
Даниил Медведев не сумел выйти в финал Умблдона, проиграв Карлосу Алькарасу
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Тим Скотт выступил на саммите в Де-Мойне
В Хорватии бушуют мощные лесные пожары
Акция с целью привлечения внимания к проблеме пропавших людей в Бразилии