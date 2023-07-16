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16 июля 2023 9:49

Картинки дня: 16 июля 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Последствия проливных дождей в Южной Корее

Последствия проливных дождей в Южной Корее

Принцесса Уэльская Кэтрин и теннисистка из Туниса Онс Жабер во время церемонии награждения после финального матча теннисного турнира Уимблдон

Принцесса Уэльская Кэтрин и теннисистка из Туниса Онс Жабер во время церемонии награждения после финального матча теннисного турнира Уимблдон

В США началась забастовка Гильдии киноактеров

В США началась забастовка Гильдии киноактеров

В США в выходные ожидается самая изнуряющая жара в истории

В США в выходные ожидается самая изнуряющая жара в истории

Грозовая туча над индийской столицей Дели

Грозовая туча над индийской столицей Дели

Пляжи Италии переполнены

Пляжи Италии переполнены

Индия запустила к Луне ракету-носитель с автоматической станцией "Чандраян-3"

Индия запустила к Луне ракету-носитель с автоматической станцией "Чандраян-3"

Акция протеста в Сеуле против сброса Японией радиоактивных сточных вод с аварийной АЭС "Фукусима" в океан

Акция протеста в Сеуле против сброса Японией радиоактивных сточных вод с аварийной АЭС "Фукусима" в океан