Картинки дня: 16 июля 2023 года, воскресенье

Последствия проливных дождей в Южной Корее
Принцесса Уэльская Кэтрин и теннисистка из Туниса Онс Жабер во время церемонии награждения после финального матча теннисного турнира Уимблдон
В США началась забастовка Гильдии киноактеров
В США в выходные ожидается самая изнуряющая жара в истории
Грозовая туча над индийской столицей Дели
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Индия запустила к Луне ракету-носитель с автоматической станцией "Чандраян-3"
Акция протеста в Сеуле против сброса Японией радиоактивных сточных вод с аварийной АЭС "Фукусима" в океан