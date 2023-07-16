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16 июля 2023 10:20

Первый день Фестиваля VK-Fest в Парке Горького в Москве

Иван МАКЕЕВ
Первый день Фестиваля VK-Fest в Парке Горького в Москве

Первый день Фестиваля VK-Fest в Парке Горького в Москве