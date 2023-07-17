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17 июля 2023 9:35

Картинки дня: 17 июля 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Во Флориде прошла презентация аргентинского нападающего Лионеля Месси в качестве нового игрока "Интер Майами"

Во Флориде прошла презентация аргентинского нападающего Лионеля Месси в качестве нового игрока "Интер Майами"

Тайфун "Талим" приближается к Китаю

Тайфун "Талим" приближается к Китаю

В испанской столице Мадриде прошла битва на водяных пистолетах

В испанской столице Мадриде прошла битва на водяных пистолетах

Принцесса Уэльская Кэтрин наградила победителя теннисного турнира Уимблдон Карлоса Алькараса

Принцесса Уэльская Кэтрин наградила победителя теннисного турнира Уимблдон Карлоса Алькараса

Репетиция Главного военно-морского парада состоялась в Санкт-Петербурге

Репетиция Главного военно-морского парада состоялась в Санкт-Петербурге

В итальянском городе Торре-дель-Греко обрушилось жилое здание

В итальянском городе Торре-дель-Греко обрушилось жилое здание

Жара в Калифорнии бьет все рекорды

Жара в Калифорнии бьет все рекорды

Лесные пожары бушуют на острове Ла-Пальма

Лесные пожары бушуют на острове Ла-Пальма

В Париже прошла первая репетиция речного парада к церемонии открытия Олимпиады-2024

В Париже прошла первая репетиция речного парада к церемонии открытия Олимпиады-2024