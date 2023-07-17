Картинки дня: 17 июля 2023 года, понедельник

Во Флориде прошла презентация аргентинского нападающего Лионеля Месси в качестве нового игрока "Интер Майами"
Тайфун "Талим" приближается к Китаю
В испанской столице Мадриде прошла битва на водяных пистолетах
Принцесса Уэльская Кэтрин наградила победителя теннисного турнира Уимблдон Карлоса Алькараса
Репетиция Главного военно-морского парада состоялась в Санкт-Петербурге
В итальянском городе Торре-дель-Греко обрушилось жилое здание
Жара в Калифорнии бьет все рекорды
Лесные пожары бушуют на острове Ла-Пальма
В Париже прошла первая репетиция речного парада к церемонии открытия Олимпиады-2024