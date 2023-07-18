Картинки дня: 18 июля 2023 года, вторник

В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы правительства Нетаньяху
Лесные пожары бушуют в пригородах греческой столицы Афины
Массовое занятие у-шу в Гонг Конге
На Темзе началась ежегодная перепись королевских лебедей. Традиция уходит корнями в XII век. Подсчёт длится пять дней. Команде предстоит пройти на вёслах 130 километров, чтобы осмотреть каждого встречного лебедя-шипуна
Туристы прибывают в Керчь пригородными поездами
Жара в Москве
Забастовка Гильдии киноактеров США и Американской федерации актеров телевидения и кино
Последствия тайфуна "Талим" в Китае