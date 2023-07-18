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19 июля 2023 10:08

Картинки дня: 19 июля 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Последнее судно из Украины, отправленное в рамках зерновой сделки, в Стамбуле

Последнее судно из Украины, отправленное в рамках зерновой сделки, в Стамбуле

В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы правительства Нетаньяху

В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы правительства Нетаньяху

Более 45 очагов лесных пожаров за сутки вспыхнуло в Греции

Более 45 очагов лесных пожаров за сутки вспыхнуло в Греции

В некоторых регионах США температура превысила 50 градусов Цельсия

В некоторых регионах США температура превысила 50 градусов Цельсия

В результате взрыва в Пешаваре пострадали по меньшей мере восемь человек

В результате взрыва в Пешаваре пострадали по меньшей мере восемь человек

Уборка урожая началась в Луганской народной республике

Уборка урожая началась в Луганской народной республике

В США началась забастовка актеров, из-за которых фильмы и сериалы поставлены на паузу

В США началась забастовка актеров, из-за которых фильмы и сериалы поставлены на паузу

ВКС России нанесли удар по военным объектам Украины

ВКС России нанесли удар по военным объектам Украины