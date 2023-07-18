Картинки дня: 19 июля 2023 года, среда

Последнее судно из Украины, отправленное в рамках зерновой сделки, в Стамбуле
В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы правительства Нетаньяху
Более 45 очагов лесных пожаров за сутки вспыхнуло в Греции
В некоторых регионах США температура превысила 50 градусов Цельсия
В результате взрыва в Пешаваре пострадали по меньшей мере восемь человек
Уборка урожая началась в Луганской народной республике
В США началась забастовка актеров, из-за которых фильмы и сериалы поставлены на паузу
ВКС России нанесли удар по военным объектам Украины