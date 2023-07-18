Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
20 июля 2023 8:58

Картинки дня: 20 июля 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
В Греции продолжается борьба с лесными пожарами в окрестностях Афин. Многих жителей пришлось эвакуировать из приморских районов, где огонь распространяется с большой скоростью

В Греции продолжается борьба с лесными пожарами в окрестностях Афин. Многих жителей пришлось эвакуировать из приморских районов, где огонь распространяется с большой скоростью

Более 40 человек пострадали в результате взрыва газопровода в Йоханнесбурге

Более 40 человек пострадали в результате взрыва газопровода в Йоханнесбурге

Уборка зерновых началась на Донбасе

Уборка зерновых началась на Донбасе

В США фиксируют температурные рекорды. Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что на этой неделе жара только усилится.

В США фиксируют температурные рекорды. Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что на этой неделе жара только усилится.

Девушки-балерины на Красной площади в Москве

Девушки-балерины на Красной площади в Москве

В Мумбаи объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней

В Мумбаи объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней

В Кении начались беспорядки из-за повышения налогов и высокой стоимости жизни

В Кении начались беспорядки из-за повышения налогов и высокой стоимости жизни

Пикник для конгрессменов состоялся в Белом доме

Пикник для конгрессменов состоялся в Белом доме

Участники протестов в Багдаде подожгли посольство Швеции

Участники протестов в Багдаде подожгли посольство Швеции