Картинки дня: 20 июля 2023 года, четверг

В Греции продолжается борьба с лесными пожарами в окрестностях Афин. Многих жителей пришлось эвакуировать из приморских районов, где огонь распространяется с большой скоростью
Более 40 человек пострадали в результате взрыва газопровода в Йоханнесбурге
Уборка зерновых началась на Донбасе
В США фиксируют температурные рекорды. Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что на этой неделе жара только усилится.
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В Мумбаи объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней
В Кении начались беспорядки из-за повышения налогов и высокой стоимости жизни
Пикник для конгрессменов состоялся в Белом доме
Участники протестов в Багдаде подожгли посольство Швеции