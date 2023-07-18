Картинки дня: 21 июля 2023 года, пятница

Автопортрет актера Джонни Деппа выставлен на продажу в галерее Castle Fine Art в Лондоне
К западу от Афин продолжает бушевать лесной пожар
Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино и Гильдии сценаристов США продолжается в Голливуде
Во Франции началась уборка зерновых
В 23 городах Италии объявлен наивысший уровень опасности из-за жары
В Тель-Авиве прошла массовая акция против судебной реформы
На Тайване проходят военные учения
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Мурманскую область дал старт отправке первой технологической линии сжижения газа для «Арктик СПГ-2»