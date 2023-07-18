Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
21 июля 2023 9:40

Картинки дня: 21 июля 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Автопортрет актера Джонни Деппа выставлен на продажу в галерее Castle Fine Art в Лондоне

Автопортрет актера Джонни Деппа выставлен на продажу в галерее Castle Fine Art в Лондоне

К западу от Афин продолжает бушевать лесной пожар

К западу от Афин продолжает бушевать лесной пожар

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино и Гильдии сценаристов США продолжается в Голливуде

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино и Гильдии сценаристов США продолжается в Голливуде

Во Франции началась уборка зерновых

Во Франции началась уборка зерновых

В 23 городах Италии объявлен наивысший уровень опасности из-за жары

В 23 городах Италии объявлен наивысший уровень опасности из-за жары

В Тель-Авиве прошла массовая акция против судебной реформы

В Тель-Авиве прошла массовая акция против судебной реформы

На Тайване проходят военные учения

На Тайване проходят военные учения

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Мурманскую область дал старт отправке первой технологической линии сжижения газа для «Арктик СПГ-2»

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Мурманскую область дал старт отправке первой технологической линии сжижения газа для «Арктик СПГ-2»