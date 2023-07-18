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22 июля 2023 7:33

Картинки дня: 22 июля 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Волна жары затронула Мексику

Волна жары затронула Мексику

Гол Месси принес «Интер Майами» победу над «Крус Асуль»

Гол Месси принес «Интер Майами» победу над «Крус Асуль»

Израильтяне протестуют против судебной реформы премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Израильтяне протестуют против судебной реформы премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Бриллиантовая лига, порт Геркулес, Монако

Бриллиантовая лига, порт Геркулес, Монако

Косплееры ждут на месте проведения аниме-конференции после сильных дождей в Шанхае

Косплееры ждут на месте проведения аниме-конференции после сильных дождей в Шанхае

Сомалийский гуляка играет в волнах, разбивающихся о пляж Джилак в Могадишо

Сомалийский гуляка играет в волнах, разбивающихся о пляж Джилак в Могадишо

Антиправительственные протесты против повышения налогов правительством в Найроби

Антиправительственные протесты против повышения налогов правительством в Найроби

Тур де Франс

Тур де Франс

Президент Франции Макрон встретился с президентом Чили Боричем в Париже

Президент Франции Макрон встретился с президентом Чили Боричем в Париже