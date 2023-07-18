Картинки дня: 22 июля 2023 года, суббота

Волна жары затронула Мексику
Гол Месси принес «Интер Майами» победу над «Крус Асуль»
Израильтяне протестуют против судебной реформы премьер-министра Биньямина Нетаньяху
Бриллиантовая лига, порт Геркулес, Монако
Косплееры ждут на месте проведения аниме-конференции после сильных дождей в Шанхае
Сомалийский гуляка играет в волнах, разбивающихся о пляж Джилак в Могадишо
Антиправительственные протесты против повышения налогов правительством в Найроби
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Президент Франции Макрон встретился с президентом Чили Боричем в Париже