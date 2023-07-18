Картинки дня: 23 июля 2023 года, воскресенье

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Чемпионат мира по футболу среди женщин в Австралии и Новой Зеландии 2023 - Тренировка в Германии
Пожилая женщина, известная как мать Али, готовит еду в большом количестве, чтобы ее подавали во время траура Ашура в разных местах страны, Бахрейн
Чемпионат мира по водным видам спорта в Фукуоке 2023
Детский карнавал в Нильсон-парке, Канада
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Президент США Джо Байден прибыл в католическую церковь Святой Троицы в Вашингтоне
Протестующие против реформы судебной системы израильского правительства маршируют из Тель-Авива в Иерусалим
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