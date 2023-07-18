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24 июля 2023 5:51

Картинки дня: 24 июля 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Датский велогонщик Йонас Вингегор второй год подряд стал победителем многодневной велогонки "Тур де Франс".

Датский велогонщик Йонас Вингегор второй год подряд стал победителем многодневной велогонки "Тур де Франс".

В Израиле не стихают протесты против судебной реформы.

В Израиле не стихают протесты против судебной реформы.

Огни лесного пожара в Греции.

Огни лесного пожара в Греции.

Андрей Рублев победил норвежца Каспера Рууда в финале грунтового турнира в шведском Бостаде и выиграл второй за сезон турнир АТР.

Андрей Рублев победил норвежца Каспера Рууда в финале грунтового турнира в шведском Бостаде и выиграл второй за сезон турнир АТР.

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте.

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте.

Футболистки сборной Ямайки после матча чемпионата мира по футболу против Франции.

Футболистки сборной Ямайки после матча чемпионата мира по футболу против Франции.

Специальная жидкость на участке для голосования в Камбодже.

Специальная жидкость на участке для голосования в Камбодже.

В японской Фукуоке стартовал чемпионат мира по водным видам спорта.

В японской Фукуоке стартовал чемпионат мира по водным видам спорта.

Туристы у ледника Бовербрен в Норвегии.

Туристы у ледника Бовербрен в Норвегии.