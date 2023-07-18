Картинки дня: 24 июля 2023 года, понедельник

Датский велогонщик Йонас Вингегор второй год подряд стал победителем многодневной велогонки "Тур де Франс".
В Израиле не стихают протесты против судебной реформы.
Огни лесного пожара в Греции.
Андрей Рублев победил норвежца Каспера Рууда в финале грунтового турнира в шведском Бостаде и выиграл второй за сезон турнир АТР.
Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте.
Футболистки сборной Ямайки после матча чемпионата мира по футболу против Франции.
Специальная жидкость на участке для голосования в Камбодже.
В японской Фукуоке стартовал чемпионат мира по водным видам спорта.
Туристы у ледника Бовербрен в Норвегии.