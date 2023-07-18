Картинки дня: 25 июля 2023 года, вторник

Грете Тунберг грозит до шести месяцев лишения свободы за нарушение правил проведения митингов.
Шествие в защиту Корана от скандальных акций европейских радикалов в Йемене.
В Израиле полицейские применили водометы для разгона несогласных с судебной реформой.
Футболистки сборной Германии празднуют забитый мяч на чемпионате мира по футболу.
Соревнования по прыжкам в воду с моста в Косово.
Африканские нелегалы ждут возможности переправиться в Европу в лагере на границе Туниса и Алжира.
Тушение лесных пожаров на греческом острове Родос.
Новый логотип соцсети Twitter на офисе компании в Сан-Франциско.