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25 июля 2023 5:55

Картинки дня: 25 июля 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Грете Тунберг грозит до шести месяцев лишения свободы за нарушение правил проведения митингов.

Грете Тунберг грозит до шести месяцев лишения свободы за нарушение правил проведения митингов.

Шествие в защиту Корана от скандальных акций европейских радикалов в Йемене.

Шествие в защиту Корана от скандальных акций европейских радикалов в Йемене.

В Израиле полицейские применили водометы для разгона несогласных с судебной реформой.

В Израиле полицейские применили водометы для разгона несогласных с судебной реформой.

Футболистки сборной Германии празднуют забитый мяч на чемпионате мира по футболу.

Футболистки сборной Германии празднуют забитый мяч на чемпионате мира по футболу.

Соревнования по прыжкам в воду с моста в Косово.

Соревнования по прыжкам в воду с моста в Косово.

Африканские нелегалы ждут возможности переправиться в Европу в лагере на границе Туниса и Алжира.

Африканские нелегалы ждут возможности переправиться в Европу в лагере на границе Туниса и Алжира.

Тушение лесных пожаров на греческом острове Родос.

Тушение лесных пожаров на греческом острове Родос.

Новый логотип соцсети Twitter на офисе компании в Сан-Франциско.

Новый логотип соцсети Twitter на офисе компании в Сан-Франциско.