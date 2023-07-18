Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
26 июля 2023 5:57

Картинки дня: 26 июля 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
В Греции при тушении лесных пожаров на острове Эвбея разбился самолет пожарной службы.

В Греции при тушении лесных пожаров на острове Эвбея разбился самолет пожарной службы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел во вторник в Москве трехстороннюю встречу и раздельные двусторонние переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел во вторник в Москве трехстороннюю встречу и раздельные двусторонние переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана.

Палестинец занят ремонтом вентилятора в своей мастерской.

Палестинец занят ремонтом вентилятора в своей мастерской.

В Санкт-Петербурге готовится к открытию международный форум "Россия - Африка".

В Санкт-Петербурге готовится к открытию международный форум "Россия - Африка".

Панорама окраин алжирского города Беджая после сильного лесного пожара.

Панорама окраин алжирского города Беджая после сильного лесного пожара.

Последствия мощного урагана в Милане, Италия.

Последствия мощного урагана в Милане, Италия.

В японской Фукуоке продолжаются старты чемпионата мира по водным видам спорта.

В японской Фукуоке продолжаются старты чемпионата мира по водным видам спорта.

Выступающая за сборную Южной Кореи шестнадцатилетняя Кейси Фэйр стала самой молодой футболисткой, вышедшей на поле в рамках чемпионатов мира.

Выступающая за сборную Южной Кореи шестнадцатилетняя Кейси Фэйр стала самой молодой футболисткой, вышедшей на поле в рамках чемпионатов мира.