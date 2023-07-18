Картинки дня: 26 июля 2023 года, среда

В Греции при тушении лесных пожаров на острове Эвбея разбился самолет пожарной службы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел во вторник в Москве трехстороннюю встречу и раздельные двусторонние переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана.
Палестинец занят ремонтом вентилятора в своей мастерской.
В Санкт-Петербурге готовится к открытию международный форум "Россия - Африка".
Панорама окраин алжирского города Беджая после сильного лесного пожара.
Последствия мощного урагана в Милане, Италия.
В японской Фукуоке продолжаются старты чемпионата мира по водным видам спорта.
Выступающая за сборную Южной Кореи шестнадцатилетняя Кейси Фэйр стала самой молодой футболисткой, вышедшей на поле в рамках чемпионатов мира.