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27 июля 2023 5:41

Картинки дня: 27 июля 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
На Москву обрушился рекордный по уровню осадков ливень.

На Москву обрушился рекордный по уровню осадков ливень.

Работник металлургического производства в Дуйсбурге на фоне расплавленного металла.

Работник металлургического производства в Дуйсбурге на фоне расплавленного металла.

Лагерь беженцев из охваченного гражданской войной Судана в соседнем Чаде.

Лагерь беженцев из охваченного гражданской войной Судана в соседнем Чаде.

Пересохшая река Луара во Франции.

Пересохшая река Луара во Франции.

На греческом острове Родос продолжают бушевать лесные пожары.

На греческом острове Родос продолжают бушевать лесные пожары.

Участник митинга протеста против визита главы МИД КНР в Стамбуле.

Участник митинга протеста против визита главы МИД КНР в Стамбуле.

Проект по выращиванию водорослей в бассейне Балтийского моря запустили в Германии.

Проект по выращиванию водорослей в бассейне Балтийского моря запустили в Германии.

Орнитолог выхаживает пострадавшего от жары птенца стрижа в зооцентре швейцарской Женевы.

Орнитолог выхаживает пострадавшего от жары птенца стрижа в зооцентре швейцарской Женевы.

Лионель Месси забил гол в первом же официальном матче за свой новый клуб - Интер (Майями).

Лионель Месси забил гол в первом же официальном матче за свой новый клуб - Интер (Майями).