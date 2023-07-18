Картинки дня: 27 июля 2023 года, четверг

На Москву обрушился рекордный по уровню осадков ливень.
Работник металлургического производства в Дуйсбурге на фоне расплавленного металла.
Лагерь беженцев из охваченного гражданской войной Судана в соседнем Чаде.
Пересохшая река Луара во Франции.
На греческом острове Родос продолжают бушевать лесные пожары.
Участник митинга протеста против визита главы МИД КНР в Стамбуле.
Проект по выращиванию водорослей в бассейне Балтийского моря запустили в Германии.
Орнитолог выхаживает пострадавшего от жары птенца стрижа в зооцентре швейцарской Женевы.
Лионель Месси забил гол в первом же официальном матче за свой новый клуб - Интер (Майями).