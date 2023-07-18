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27 июля 2023 16:44

В Санкт-Петербурге стартовал саммит Россия - Африка 2023

Юлия ПЫХАЛОВА
В Санкт-Петербурге стартовал саммит Россия - Африка 2023

В Санкт-Петербурге стартовал саммит Россия - Африка 2023