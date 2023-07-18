Картинки дня: 28 июля 2023 года, пятница

Жительница испанской Севильи прячется от солнца в жаркий полдень.
Последствия лесных пожаров на греческом курортном острове Родос.
Стихийный мемориал в память о певице Шинед О'Коннор в Дублине.
Горбатый кит выныривает на поверхность у берегов Бразилии.
Болельщик на матче сборных Нидерландов и США чемпионата мира по футболу среди женщин.
Ржавая тележка обнажилась на дне пересохшего от долгой засухе Рейна, Германия.
Ватерполисты празднуют победу во время игр групповой стадии чемпионата мира по водным видам спорта в Фукуоке.
Занятия йогой на крыше небоскреба в Манхеттене.