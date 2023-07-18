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28 июля 2023 5:46

Картинки дня: 28 июля 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Жительница испанской Севильи прячется от солнца в жаркий полдень.

Жительница испанской Севильи прячется от солнца в жаркий полдень.

Последствия лесных пожаров на греческом курортном острове Родос.

Последствия лесных пожаров на греческом курортном острове Родос.

Стихийный мемориал в память о певице Шинед О'Коннор в Дублине.

Стихийный мемориал в память о певице Шинед О'Коннор в Дублине.

Горбатый кит выныривает на поверхность у берегов Бразилии.

Горбатый кит выныривает на поверхность у берегов Бразилии.

Болельщик на матче сборных Нидерландов и США чемпионата мира по футболу среди женщин.

Болельщик на матче сборных Нидерландов и США чемпионата мира по футболу среди женщин.

Ржавая тележка обнажилась на дне пересохшего от долгой засухе Рейна, Германия.

Ржавая тележка обнажилась на дне пересохшего от долгой засухе Рейна, Германия.

Ватерполисты празднуют победу во время игр групповой стадии чемпионата мира по водным видам спорта в Фукуоке.

Ватерполисты празднуют победу во время игр групповой стадии чемпионата мира по водным видам спорта в Фукуоке.

Занятия йогой на крыше небоскреба в Манхеттене.

Занятия йогой на крыше небоскреба в Манхеттене.