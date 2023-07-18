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28 июля 2023 14:04

Второй день саммита "Россия - Африка - 2023" в Санкт-Петербурге

Юлия ПЫХАЛОВА
Второй день саммита "Россия - Африка - 2023" в Санкт-Петербурге

Второй день саммита "Россия - Африка - 2023" в Санкт-Петербурге