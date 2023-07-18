Картинки дня: 29 июля 2023 года, суббота

Люди выдерживают летнюю жару в Нью-Йорке
Церемония, посвященная Ашуре, самому священному дню в шиитском мусульманском календаре, Ирак
Ужин Республиканской партии Айовы в честь Дня Линкольна
День рождения тайского короля Маха Ваджиралонгкорна
Гран-при Бельгии
Мигранты в Техасе проходят мимо колючей проволоки, установленной против мигрантов
Уборка ряски в Лондоне
Жители Кейп-Флэтс протестуют против строительства жилья в Кейптауне
Военный парад в честь 70-й годовщины перемирия в Корейской войне в Пхеньяне