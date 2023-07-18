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29 июля 2023 7:43

Картинки дня: 29 июля 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Люди выдерживают летнюю жару в Нью-Йорке

Люди выдерживают летнюю жару в Нью-Йорке

Церемония, посвященная Ашуре, самому священному дню в шиитском мусульманском календаре, Ирак

Церемония, посвященная Ашуре, самому священному дню в шиитском мусульманском календаре, Ирак

Ужин Республиканской партии Айовы в честь Дня Линкольна

Ужин Республиканской партии Айовы в честь Дня Линкольна

День рождения тайского короля Маха Ваджиралонгкорна

День рождения тайского короля Маха Ваджиралонгкорна

Гран-при Бельгии

Гран-при Бельгии

Мигранты в Техасе проходят мимо колючей проволоки, установленной против мигрантов

Мигранты в Техасе проходят мимо колючей проволоки, установленной против мигрантов

Уборка ряски в Лондоне

Уборка ряски в Лондоне

Жители Кейп-Флэтс протестуют против строительства жилья в Кейптауне

Жители Кейп-Флэтс протестуют против строительства жилья в Кейптауне

Военный парад в честь 70-й годовщины перемирия в Корейской войне в Пхеньяне

Военный парад в честь 70-й годовщины перемирия в Корейской войне в Пхеньяне