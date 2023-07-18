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30 июля 2023 15:24

Празднование Дня военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Юлия ПЫХАЛОВА
Празднование Дня военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Празднование Дня военно-морского флота России в Санкт-Петербурге