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30 июля 2023 20:19

Картинки дня: 30 июля 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Чайка прилетела на поле во время разминки перед матчем чемпионата мира по регби в Эдинбурге между Шотландией и Италией

Чайка прилетела на поле во время разминки перед матчем чемпионата мира по регби в Эдинбурге между Шотландией и Италией

Мусульмане празднуют День Ашура в провинции Ди-Кар, Ирак

Мусульмане празднуют День Ашура в провинции Ди-Кар, Ирак

Сборная Венгрии по водному поло празднует победу над Грецией в финале чемпионата мира в Фукуоке, Япония

Сборная Венгрии по водному поло празднует победу над Грецией в финале чемпионата мира в Фукуоке, Япония

Короткохвостый кенгуру (квокка) с детенышем в сумке на острове Роттнест, Австралия

Короткохвостый кенгуру (квокка) с детенышем в сумке на острове Роттнест, Австралия

Болельщица Колумбии перед поединком с Германией на чемпионате мира по футболу среди женщин

Болельщица Колумбии перед поединком с Германией на чемпионате мира по футболу среди женщин

Гран-при Италии по воздухоплаванию недалеко от Перуджи

Гран-при Италии по воздухоплаванию недалеко от Перуджи

Джастин Гэтжи празднует на победу над Дастином Порье на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США

Джастин Гэтжи празднует на победу над Дастином Порье на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США

Фестиваль «Архстояние-2023» в селе Никола-Ленивец, Калужская область

Фестиваль «Архстояние-2023» в селе Никола-Ленивец, Калужская область

Наводнение в провинции Булакан, Филиппины

Наводнение в провинции Булакан, Филиппины