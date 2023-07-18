Картинки дня: 30 июля 2023 года, воскресенье

Чайка прилетела на поле во время разминки перед матчем чемпионата мира по регби в Эдинбурге между Шотландией и Италией
Мусульмане празднуют День Ашура в провинции Ди-Кар, Ирак
Сборная Венгрии по водному поло празднует победу над Грецией в финале чемпионата мира в Фукуоке, Япония
Короткохвостый кенгуру (квокка) с детенышем в сумке на острове Роттнест, Австралия
Болельщица Колумбии перед поединком с Германией на чемпионате мира по футболу среди женщин
Гран-при Италии по воздухоплаванию недалеко от Перуджи
Джастин Гэтжи празднует на победу над Дастином Порье на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США
Фестиваль «Архстояние-2023» в селе Никола-Ленивец, Калужская область
Наводнение в провинции Булакан, Филиппины