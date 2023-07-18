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31 июля 2023 10:22

Картинки дня: 31 июля 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Акция против случаев сожжения Корана в Швеции прошла в Стамбуле

Акция против случаев сожжения Корана в Швеции прошла в Стамбуле

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Дождливая погода в Лондоне

Дождливая погода в Лондоне

На выходных в арт-парке Никола-Ленивец прошел фестиваль "Архстояние"

На выходных в арт-парке Никола-Ленивец прошел фестиваль "Архстояние"

Предвыборная кампания экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания

Предвыборная кампания экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания

Авиа-шоу в Ирландии

Авиа-шоу в Ирландии

В Канаде впервые за лето число лесных пожаров начало снижаться

В Канаде впервые за лето число лесных пожаров начало снижаться

Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Наводнение в провинции Булакан, Филиппины

Наводнение в провинции Булакан, Филиппины