Картинки дня: 31 июля 2023 года, понедельник

Акция против случаев сожжения Корана в Швеции прошла в Стамбуле
Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"
Дождливая погода в Лондоне
На выходных в арт-парке Никола-Ленивец прошел фестиваль "Архстояние"
Предвыборная кампания экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания
Авиа-шоу в Ирландии
В Канаде впервые за лето число лесных пожаров начало снижаться
Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
Наводнение в провинции Булакан, Филиппины