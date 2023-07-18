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1 августа 2023 10:24

Картинки дня: 1 августа 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Неконтролируемое пламя от лесных пожаров в Канаде перекинулось на американский штат Вашингтон

Неконтролируемое пламя от лесных пожаров в Канаде перекинулось на американский штат Вашингтон

Власти Пекина приняли экстренные меры из-за наводнений, вызванных проливными дождями. За минувшие сутки было эвакуировано более 31 тысяч жителей

Власти Пекина приняли экстренные меры из-за наводнений, вызванных проливными дождями. За минувшие сутки было эвакуировано более 31 тысяч жителей

Дождливая погода в Лондоне

Дождливая погода в Лондоне

Кит выбросился на берег в Гонг Конге

Кит выбросился на берег в Гонг Конге

В Пакистане не менее 35 человек погибли в результате взрыва на съезде партии

В Пакистане не менее 35 человек погибли в результате взрыва на съезде партии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил метрополитен Торонто

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил метрополитен Торонто

Суд оставил в силе решение приговорить Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии

Суд оставил в силе решение приговорить Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии

Последствия обстрела Донецка

Последствия обстрела Донецка