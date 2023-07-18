Картинки дня: 1 августа 2023 года, вторник

Неконтролируемое пламя от лесных пожаров в Канаде перекинулось на американский штат Вашингтон
Власти Пекина приняли экстренные меры из-за наводнений, вызванных проливными дождями. За минувшие сутки было эвакуировано более 31 тысяч жителей
Дождливая погода в Лондоне
Кит выбросился на берег в Гонг Конге
В Пакистане не менее 35 человек погибли в результате взрыва на съезде партии
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил метрополитен Торонто
Суд оставил в силе решение приговорить Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии
Последствия обстрела Донецка