Картинки дня: 2 августа 2023 года, среда

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл посмотрели фильм "Оппенгеймер"в Рехобот-Бич
Папа Римский Франциск прибыл на Всемирный день католической молодежи в Португалию
Жители Северного полушария минувшей ночью могли наблюдать суперлуние – явление, которое происходит при совпадении полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли
Самолет с эвакуированными из Нигера гражданами Италии приземлился в аэропорту Рима
Сёрфинг в Калифорнии
Подтопленная ливнями площадь Сан-Марко в Венеции
Исторический отель «Рузвельт» в нью-йоркском Мидтауне превратится в центр приема мигрантов и приют для переселенцев. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс
ВКС России нанесли удар по дунайскому порту Измаил