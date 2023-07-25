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2 августа 2023 9:47

Картинки дня: 2 августа 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл посмотрели фильм "Оппенгеймер"в Рехобот-Бич

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл посмотрели фильм "Оппенгеймер"в Рехобот-Бич

Папа Римский Франциск прибыл на Всемирный день католической молодежи в Португалию

Папа Римский Франциск прибыл на Всемирный день католической молодежи в Португалию

Жители Северного полушария минувшей ночью могли наблюдать суперлуние – явление, которое происходит при совпадении полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли

Жители Северного полушария минувшей ночью могли наблюдать суперлуние – явление, которое происходит при совпадении полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли

Самолет с эвакуированными из Нигера гражданами Италии приземлился в аэропорту Рима

Самолет с эвакуированными из Нигера гражданами Италии приземлился в аэропорту Рима

Сёрфинг в Калифорнии

Сёрфинг в Калифорнии

Подтопленная ливнями площадь Сан-Марко в Венеции

Подтопленная ливнями площадь Сан-Марко в Венеции

Исторический отель «Рузвельт» в нью-йоркском Мидтауне превратится в центр приема мигрантов и приют для переселенцев. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс

Исторический отель «Рузвельт» в нью-йоркском Мидтауне превратится в центр приема мигрантов и приют для переселенцев. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс

ВКС России нанесли удар по дунайскому порту Измаил

ВКС России нанесли удар по дунайскому порту Измаил