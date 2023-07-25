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4 августа 2023 10:26

Картинки дня: 4 августа 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Боливия страдает от засухи. От последствий страдают коренные жители, чьё хозяйство зависит от воды

Боливия страдает от засухи. От последствий страдают коренные жители, чьё хозяйство зависит от воды

Акция протеста климатических активистов на Даунинг стрит против выдачи 100 лицензий на добычу нефти и газа в Северном море

Акция протеста климатических активистов на Даунинг стрит против выдачи 100 лицензий на добычу нефти и газа в Северном море

В Мексике пассажирский автобус рухнул в ущелье, 17 человек погибли

В Мексике пассажирский автобус рухнул в ущелье, 17 человек погибли

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон для участия в суде

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон для участия в суде

Загоревшееся у берегов Нидерландов грузовое судно Fremantle Highway отбуксировано в порт Эмсхавен

Загоревшееся у берегов Нидерландов грузовое судно Fremantle Highway отбуксировано в порт Эмсхавен

Более 1000 личных вещей Фредди Меркьюри будут выставлены на аукцион Sotheby's в Лондоне

Более 1000 личных вещей Фредди Меркьюри будут выставлены на аукцион Sotheby's в Лондоне

4 августа – третья годовщина взрывов в порту Бейрута

4 августа – третья годовщина взрывов в порту Бейрута

Последствия наводнений, вызванных проливными дождями в Пекине

Последствия наводнений, вызванных проливными дождями в Пекине

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО