Картинки дня: 5 августа 2023 года, суббота

Бегущие суданцы ищут убежища в Чаде
Апостольское путешествие Папы Франциска в Португалию
Добыча золота в тропических лесах Амазонки отравляет десятки видов, находящихся под угрозой исчезновения
Проливные дожди сеют хаос в центральной части Тайваня после тайфуна "Ханун"
Наводнение в Китае
Розыгрыш призов в прямом эфире стримера в Нью-Йорке прошел неудачно
Зимняя аномальная жара в Чили
Бразилия примет саммит стран тропических лесов Амазонки
Уровень воды в озере Титикака падает из-за отсутствия дождей