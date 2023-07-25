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5 августа 2023 9:38

Картинки дня: 5 августа 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Бегущие суданцы ищут убежища в Чаде

Бегущие суданцы ищут убежища в Чаде

Апостольское путешествие Папы Франциска в Португалию

Апостольское путешествие Папы Франциска в Португалию

Добыча золота в тропических лесах Амазонки отравляет десятки видов, находящихся под угрозой исчезновения

Добыча золота в тропических лесах Амазонки отравляет десятки видов, находящихся под угрозой исчезновения

Проливные дожди сеют хаос в центральной части Тайваня после тайфуна "Ханун"

Проливные дожди сеют хаос в центральной части Тайваня после тайфуна "Ханун"

Наводнение в Китае

Наводнение в Китае

Розыгрыш призов в прямом эфире стримера в Нью-Йорке прошел неудачно

Розыгрыш призов в прямом эфире стримера в Нью-Йорке прошел неудачно

Зимняя аномальная жара в Чили

Зимняя аномальная жара в Чили

Бразилия примет саммит стран тропических лесов Амазонки

Бразилия примет саммит стран тропических лесов Амазонки

Уровень воды в озере Титикака падает из-за отсутствия дождей

Уровень воды в озере Титикака падает из-за отсутствия дождей