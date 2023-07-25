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5 августа 2023 10:34

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Фонтанка-SUP» — самый большой в Восточной Европе и единственный в своем роде российский фестиваль SUP-серфинга

Юлия ПЫХАЛОВА