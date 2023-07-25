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6 августа 2023 10:13

Картинки дня: 6 августа 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Тайцы устраивают гонки на буйволах, чтобы отметить начало сезона выращивания риса на фоне предупреждения о засухе

Тайцы устраивают гонки на буйволах, чтобы отметить начало сезона выращивания риса на фоне предупреждения о засухе

Эта женщина-тренер обучает детей верховой езде в Хевроне

Эта женщина-тренер обучает детей верховой езде в Хевроне

Контейнеровозы и сухогрузы-балкеры бросают якорь в Английском заливе

Контейнеровозы и сухогрузы-балкеры бросают якорь в Английском заливе

Трамп выступает на республиканском сборе средств в Колумбии

Трамп выступает на республиканском сборе средств в Колумбии

Вождь коренных народов Амазонки Раони предупреждает о катастрофе, если вырубку лесов не остановить

Вождь коренных народов Амазонки Раони предупреждает о катастрофе, если вырубку лесов не остановить

Чемпионат мира по серфингу на собаках в Пасифике, Калифорния

Чемпионат мира по серфингу на собаках в Пасифике, Калифорния

Сотрудники столичного полицейского управления Йоханнесбурга заходят в заброшенную шахту после перестрелки между c нелегальными шахтерами

Сотрудники столичного полицейского управления Йоханнесбурга заходят в заброшенную шахту после перестрелки между c нелегальными шахтерами

Разминка на чемпионате мира по регби 2023 - Уэльс против Англии

Разминка на чемпионате мира по регби 2023 - Уэльс против Англии

Чемпионат мира UCI 2023

Чемпионат мира UCI 2023