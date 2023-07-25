Картинки дня: 6 августа 2023 года, воскресенье

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Контейнеровозы и сухогрузы-балкеры бросают якорь в Английском заливе
Трамп выступает на республиканском сборе средств в Колумбии
Вождь коренных народов Амазонки Раони предупреждает о катастрофе, если вырубку лесов не остановить
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Сотрудники столичного полицейского управления Йоханнесбурга заходят в заброшенную шахту после перестрелки между c нелегальными шахтерами
Разминка на чемпионате мира по регби 2023 - Уэльс против Англии
Чемпионат мира UCI 2023