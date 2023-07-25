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7 августа 2023 6:51

Картинки дня: 7 августа 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Спасатели на месте крушения пассажирского железнодорожного состава в Пакистане.

Спасатели на месте крушения пассажирского железнодорожного состава в Пакистане.

Москвичи высыпали на пляжи на фоне августовской жары.

Москвичи высыпали на пляжи на фоне августовской жары.

Беженец покидает охваченный гражданской войной Судан.

Беженец покидает охваченный гражданской войной Судан.

Сильные ливни стали причиной наводнения в Словении.

Сильные ливни стали причиной наводнения в Словении.

Лондонский "Арсенал" стал обладателем суперкубка Англии.

Лондонский "Арсенал" стал обладателем суперкубка Англии.

Шведские футболистки празднуют победный гол в послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов против команды США.

Шведские футболистки празднуют победный гол в послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов против команды США.

Папа римский Франциск I совершает поездку по Португалии.

Папа римский Франциск I совершает поездку по Португалии.

Юный житель Багдада охлаждается в жаркий день.

Юный житель Багдада охлаждается в жаркий день.

Ночное извержение вулкана Мурапи в Индонезии.

Ночное извержение вулкана Мурапи в Индонезии.