Картинки дня: 8 августа 2023 года, вторник

На востоке Швеции из-за обвала насыпи сошел с рельсов пассажирский поезд.
Баржа "Бибби Стокгольм" у берегов английского Портленда стала центром содержания нелегалов.
Перед началом съезда представителей коренных народов Амазонии в столице Бразилии.
Египетские дети охлаждаются в водах реки Нил.
Ученые очищают дыхательные пути маленькой черепахе, пострадавшей от разлива нефти, Таиланд.
Австралийцы болеют за своих девушек, играющих в 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу.
Последствия разрушительного наводнения в китайской провинции Хубэй.
Лионель Месси празднует забитый гол за свой новый клуб - "Интер Майами", США.
Во время митинга поддержки военной хунты в Нигере.