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8 августа 2023 5:58

Картинки дня: 8 августа 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
На востоке Швеции из-за обвала насыпи сошел с рельсов пассажирский поезд.

На востоке Швеции из-за обвала насыпи сошел с рельсов пассажирский поезд.

Баржа "Бибби Стокгольм" у берегов английского Портленда стала центром содержания нелегалов.

Баржа "Бибби Стокгольм" у берегов английского Портленда стала центром содержания нелегалов.

Перед началом съезда представителей коренных народов Амазонии в столице Бразилии.

Перед началом съезда представителей коренных народов Амазонии в столице Бразилии.

Египетские дети охлаждаются в водах реки Нил.

Египетские дети охлаждаются в водах реки Нил.

Ученые очищают дыхательные пути маленькой черепахе, пострадавшей от разлива нефти, Таиланд.

Ученые очищают дыхательные пути маленькой черепахе, пострадавшей от разлива нефти, Таиланд.

Австралийцы болеют за своих девушек, играющих в 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу.

Австралийцы болеют за своих девушек, играющих в 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу.

Последствия разрушительного наводнения в китайской провинции Хубэй.

Последствия разрушительного наводнения в китайской провинции Хубэй.

Лионель Месси празднует забитый гол за свой новый клуб - "Интер Майами", США.

Лионель Месси празднует забитый гол за свой новый клуб - "Интер Майами", США.

Во время митинга поддержки военной хунты в Нигере.

Во время митинга поддержки военной хунты в Нигере.