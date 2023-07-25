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9 августа 2023 5:45

Картинки дня: 9 августа 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Испанцы охлаждаются в уличном фонтане в жаркий день.

Испанцы охлаждаются в уличном фонтане в жаркий день.

Шествие коренных народов Амазонии в первый день съезда в столице Бразилии.

Шествие коренных народов Амазонии в первый день съезда в столице Бразилии.

Транспортировка бревен по реке Ангара, Россия.

Транспортировка бревен по реке Ангара, Россия.

Упражнения в летнем лагере для палестинской молодежи, организованным группировкой Хамас.

Упражнения в летнем лагере для палестинской молодежи, организованным группировкой Хамас.

Эпизод матча чемпионата мира по футболу среди женщин Франция - Марокко.

Эпизод матча чемпионата мира по футболу среди женщин Франция - Марокко.

Последствия обстрела жилых кварталов Донецка.

Последствия обстрела жилых кварталов Донецка.

В Ирландии простились с певицей Шинейд О'Коннор.

В Ирландии простились с певицей Шинейд О'Коннор.

Беспорядки в Кейптауне, ЮАР. Город охвачен хаосом из-за забастовки водителей такси.

Беспорядки в Кейптауне, ЮАР. Город охвачен хаосом из-за забастовки водителей такси.