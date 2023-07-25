Картинки дня: 9 августа 2023 года, среда

Испанцы охлаждаются в уличном фонтане в жаркий день.
Шествие коренных народов Амазонии в первый день съезда в столице Бразилии.
Транспортировка бревен по реке Ангара, Россия.
Упражнения в летнем лагере для палестинской молодежи, организованным группировкой Хамас.
Эпизод матча чемпионата мира по футболу среди женщин Франция - Марокко.
Последствия обстрела жилых кварталов Донецка.
В Ирландии простились с певицей Шинейд О'Коннор.
Беспорядки в Кейптауне, ЮАР. Город охвачен хаосом из-за забастовки водителей такси.