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10 августа 2023 6:26

Картинки дня: 10 августа 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Папа римский приветствует молодоженов во время еженедельной аудиенции в Ватикане.

Папа римский приветствует молодоженов во время еженедельной аудиенции в Ватикане.

Разрушенный снарядом ВСУ дом в Донецке.

Разрушенный снарядом ВСУ дом в Донецке.

В Норвегии в результате наводнения частично прорвало плотину на гидроэлектростанции Браскерайдфосс.

В Норвегии в результате наводнения частично прорвало плотину на гидроэлектростанции Браскерайдфосс.

Проливные дожди в столице Бангладеш Дакке.

Проливные дожди в столице Бангладеш Дакке.

Похороны тринадцатилетнего подростка, застрелянного полицией во время рейда по криминальным районам Рио-де-Жанейро.

Похороны тринадцатилетнего подростка, застрелянного полицией во время рейда по криминальным районам Рио-де-Жанейро.

Последствия мощного взрыва на территории Загорского оптико-механического завода.

Последствия мощного взрыва на территории Загорского оптико-механического завода.

Посетитель выставки CellX в Шанхае пробует выращенное в лаборатории искусственное мясо.

Посетитель выставки CellX в Шанхае пробует выращенное в лаборатории искусственное мясо.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила затопленные наводнением районы Словении.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила затопленные наводнением районы Словении.