Картинки дня: 10 августа 2023 года, четверг

Папа римский приветствует молодоженов во время еженедельной аудиенции в Ватикане.
Разрушенный снарядом ВСУ дом в Донецке.
В Норвегии в результате наводнения частично прорвало плотину на гидроэлектростанции Браскерайдфосс.
Проливные дожди в столице Бангладеш Дакке.
Похороны тринадцатилетнего подростка, застрелянного полицией во время рейда по криминальным районам Рио-де-Жанейро.
Последствия мощного взрыва на территории Загорского оптико-механического завода.
Посетитель выставки CellX в Шанхае пробует выращенное в лаборатории искусственное мясо.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила затопленные наводнением районы Словении.