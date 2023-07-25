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10 августа 2023 18:54

Фестиваль "Дни Индии" начал свою работу в в ландшафтном парке «Острова Мечты»

Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фестиваль "Дни Индии" начал свою работу в в ландшафтном парке «Острова Мечты»

Фестиваль "Дни Индии" начал свою работу в в ландшафтном парке «Острова Мечты»