Картинки дня: 11 августа 2023 года, пятница

Жители трущоб набирают воду на фоне новостроек в индийском городе Тигра.
Затопленная тайфуном Ханун зооферма в Южной Корее.
Экс-президент США Дональд Трамп сыграл в гольф на одном из принадлежащих ему полей.
Пакистанцы готовятся отметить главный национальный праздник - День независимости.
Олени в британском парке Ричмонд.
В Эквадоре убит кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио.
Бенфика стала обладателем Суперкубка Португалии по футболу.
Лесные пожары уничтожили курортный город Лахайна на Гавайях.