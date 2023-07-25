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11 августа 2023 5:16

Картинки дня: 11 августа 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Жители трущоб набирают воду на фоне новостроек в индийском городе Тигра.

Жители трущоб набирают воду на фоне новостроек в индийском городе Тигра.

Затопленная тайфуном Ханун зооферма в Южной Корее.

Затопленная тайфуном Ханун зооферма в Южной Корее.

Экс-президент США Дональд Трамп сыграл в гольф на одном из принадлежащих ему полей.

Экс-президент США Дональд Трамп сыграл в гольф на одном из принадлежащих ему полей.

Пакистанцы готовятся отметить главный национальный праздник - День независимости.

Пакистанцы готовятся отметить главный национальный праздник - День независимости.

Олени в британском парке Ричмонд.

Олени в британском парке Ричмонд.

В Эквадоре убит кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио.

В Эквадоре убит кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио.

Бенфика стала обладателем Суперкубка Португалии по футболу.

Бенфика стала обладателем Суперкубка Португалии по футболу.

Лесные пожары уничтожили курортный город Лахайна на Гавайях.

Лесные пожары уничтожили курортный город Лахайна на Гавайях.